“Abbiamo ancora 5 o 6 metri d’acqua intorno alle abitazioni, sopratutto in alcune zone. Chiediamo l’intervento dell’esercito e di idrovore per poter abbassare il livello dell’acqua”. La testimonianza di Stefano Valmori, residente e coordinatore del quartiere Romiti a Forlì. Nel quartiere la situazione è ancora critica con l’acqua ancora alta. Le operazioni di soccorso che continuano ad andare avanti. In poche ore sono finite sott’acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati. In alcune zone, in pochi minuti l’acqua è salita, raggiungendo anche i primi piani delle case.