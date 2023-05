Era uno dei giorni più belli della sua vita, lo aspettava. Il giorno suo addio al nubilato: un giro tra bar su una limousine. Weekend di Pasqua, circondata dalle sue damigelle, l’attenzione era tutta rivolta a lei e alle sue nozze imminenti. Durante un momento di tranquillità la sua damigella d’onore, prendendole la mano, la invita a seguirla in un angolo appartato e qui fa la sua rivelazione shock: tre mesi prima le avevano diagnosticato la sindrome feto-alcolica (FAS). Non sapeva come comportarsi, cosa dire, la sua amica era lì davanti a lei che piangeva. La futura sposa racconta su Reddit la serata e il Daily Mail riprende la storia. In due tempi, perché se prima la ragazza si è infuriata con l’amica per averle rovinato l’addio al nubilato, poi ha capito di aver esagerato. Andiamo con ordine: la serata finisce con l’attenzione tutta rivolta alla damigella e la futura sposa si arrabbia in modo esponenziale. Continua a pensare a quella rivelazione come ad un torto subito. Si dice sicura che se si fosse trattato di una malattia mortale avrebbe reagito diversamente e racconta di non riuscire a tollerare il fatto che la damigella lo sapesse da tre mesi e avesse scelto proprio quella sera per dirlo.

Ci pensa e alla fine manda una email all’amica, facendole presente che con il suo comportamento le aveva rovinato il giorno più bello della sua vita oscurandola completamente dalla scena. Le “toglie” il ruolo di damigella. Suo marito appoggia la sua scelta. Poi arriva il post su Reddit che continua a ricevere commenti. Alla fine, la sposa si dice pentita: “Per chi se lo stesse chiedendo, l’avevo vista in due occasioni dopo la diagnosi, compreso un caffè a tu per tu una settimana in cui avrebbe potuto dirmelo. È stato il fatto che abbia aspettato la serata dell’addio al nubilato per dirmelo mi ha fatto arrabbiare così tanto. Dopo aver letto un po’ di commenti, l’ho chiamata. Le ho chiesto perché non me lo avesse detto prima e mi ha risposto che stava ancora cercando di elaborare. Non si era resa conto che avrebbe pianto così tanto, distraendo tutti e rovinandomi la serata. Mi sono scusata per aver agito sulla base dei miei sentimenti feriti e le ho chiesto se fosse disposta a prendere in considerazione l’idea di essere ancora una damigella d’onore. Ho sbagliato. Ho pensato il suo comportamento fosse cattivo quando in realtà si è trattato di un cattivo tempismo. Ho reagito in modo eccessivo“.