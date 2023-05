Sorridente, fluenti capelli biondi sulle spalle, costume intero bianco e scollato. Il nuovo volto che annuncia l’estate 2023 sulla famosa rivista americana di costumi “Sports Illustrated Swimsuit” è quello di Martha Stewart, conosciuta negli Stati uniti per i suoi programmi di cucina, giardinaggio e fai da te. La conduttrice sfoggia un costume bianco intero ed entra così nella storia come la ‘cover girl’ più anziana della rivista, strappando il primato di “anzianità” a Maye Musk, madre di Elon Musk (proprietario e presidente di Twitter), che era apparsa in copertina lo scorso anno all’età di 74 anni. “Se mi sento bene fisicamente e mentalmente per fare una cosa del genere, la faccio!”, ha dichiarato l’ex regina della casa che rivendica poi il fatto che non è stato usato nessun filtro per correggere eventuali imperfezioni.