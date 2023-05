Manovre televisive, scossoni ai palinsesti, colpi di scena. L’estate 2023 per gli appassionati del piccolo schermo si preannuncia particolarmente movimentata con il ritorno del “telemercato”. Fabio Fazio ha lasciato la Rai per sbarcare su Nove, Massimo Giletti è in attesa di una collocazione dopo la chiusura di “Non è l’Arena” su La7 e, secondo il sito Tvblog, nei prossimi mesi assisteremo all’uscita da Mediaset di Barbara D’Urso. Una notizia, se confermata, che porterebbe alla fine di una pagina storica e discussa della tv commerciale.

Il contratto che lega Carmelita, così la chiamano i suoi fan, e il Biscione si concluderà il prossimo dicembre. Non una “cacciata” ma, secondo Tvblog, la conduttrice napoletana avrebbe rifiutato l’offerta di un rinnovo biennale. Il suo ruolo a Mediaset ha subito da qualche tempo un forte ridimensionamento, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare le sue trasmissioni domenicali, “Live-Non è la D’Urso” e “Domenica Live“.

D’Urso non sarà nemmeno alla conduzione della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” destinata a Enrico Papi, ha conservato solo la guida di “Pomeriggio 5”, il contenitore pomeridiano ha dovuto rinunciare alla presenza del pubblico e accettare il trasferimento in uno studio più piccolo. Nel corso di trattative con contratti in scadenza i rumors diventano sempre più rumorosi e, per questo motivo, da valutare attentamente. Tvblog ipotizza un coinvolgimento di Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle” con un ruolo in giuria e la possibilità di nuovi progetti sulle piattaforme tv Mediaset svelerà a investitori e giornalisti i nuovi palinsesti a inizio luglio, con o senza Barbara D’Urso? E chi nel caso prenderebbe il suo posto? La partita è appena cominciata, come finirà?