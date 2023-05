L’esondazione del fiume Savio in zona Ponte Nuovo, a ridosso del centro di Cesena sta provocando l’allagamento di alcune strade, con auto in sosta coinvolte e l’acqua invade alcuni piani terra e scantinati. L’acqua avanza lentamente per le vie della città tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo, a ridosso del centro. Anche il sindaco Enzo Lattuca è sul posto contribuendo a dare indicazioni e a collocare le transenne.

Video Facebook/Manuela Montanari