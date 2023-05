Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il fiume è straripato nella zona di via Cesare Battisti, in una zona centrale. Una donna con il figlio di pochi anni in braccio è rimasta bloccata dall’acqua alta e ed è stata tratta in salvo da alcuni residenti che si sono gettati nella strada allagata e l’hanno raggiunta. Intervenuta anche la Polizia municipale che ha portato i due malcapitati in un punto sicuro. Mentre è in corso l’evacuazione in elicottero di alcune famiglie residenti nella zona di via Roversano. Si tratta di persone che erano rimaste bloccate in casa a causa dell’acqua. In città il fiume sta allagando le zone vicine alle sponde, coinvolgendo cortili, scantinati e alcuni piani terra. Allagata anche la sede della Croce Rossa.