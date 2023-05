L’Italia crescerà più del previsto nel 2023. Lo stima la Commissione europea che rivede al rialzo il tasso: sarà dell’1,2%, cioè un dato più robusto rispetto allo 0,8% indicato nelle previsioni di febbraio. Per il 2024 la crescita è stimata invece all’1,1 (anche in questo caso rivista in leggero rialzo rispetto all’1 per cento netto delle valutazioni precedenti. Grazie a un avvio dell’anno migliore del previsto l’esecutivo europeo ritocca al rialzo anche le attese di crescita previste per il 2023 all’1,1% nell’Eurozona (dallo 0,9% previsto nelle stime di febbraio) e per il 2024 all’1,6% (dall’1,5%). Nell’Ue l’attesa è di una crescita dell’1% nel 2023 (dallo 0,8% previsto nelle previsioni di inverno) e dell’1,7% nel 2024 (dall’1,6%). Nelle “prospettive di crescita”, “nell’anno in corso proiettiamo per l’Italia la crescita più alta tra le maggiori economie europee, credo che non avvenisse da molto tempo” sottolinea il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. “L’Italia – aggiunge – ha avuto una crescita negli ultimi tre anni pari al 12%, molto significativa, che certamente era successiva a una crisi del -9% durante la pandemia” ma “la crescita è stata molto significativa“.

Per quanto riguarda l’Italia altri dati positivi sono attesi per il deficit pubblico che per l’Ue dovrebbe scendere al 4,5% nel 2023 e al 3,7% nel 2024. L’indebitamento pubblico è atteso al 140,4% nel 2023 e al 140,3% nel 2024.

Certo, incombe ancora il macigno dell’inflazione che non accenna a frenare. Le persistenti pressioni sui prezzi, come vengono definite dalla stessa Ue, stimano una crescita dell’inflazione nell’Eurozona al 5,8% nel 2023 (rispetto al 5,6% delle stime precedenti di febbraio) e al 2,8% nel 2024 (dal 2,5%). Nella complessiva Unione (cioè compresi i Paesi in cui non c’è l’euro) l’inflazione attesa è invece del 6,7% nel 2023 (dal 6,4%) e al 3,1% nel 2024 (dal 2,8%). In Italia l’inflazione è attesa quest’anno al 6,11% e nel 2024 al 2,9%. Lo annuncia l’esecutivo europeo.

Infine il dato sulla disoccupazione. Dopo i minimi storici di marzo (6%) e il record di occupazione, la Commissione prevede che il mercato del lavoro dell’Unione reagisca solo lievemente al rallentamento dell’espansione economica. Nell’Eurozona è stimata una crescita dell’occupazione dello 0,6% quest’anno e dello 0,5% nel 2024. Nell’Ue la crescita attesa è dello 0,5% quest’anno e dello 0,4% nel 2024. In Italia ci si aspetta una crescita dello 0,5% quest’anno e dello 0,1% nel 2024. Il tasso di disoccupazione viene indicato al 6,8% nell’eurozona (6,7% nel 2024), al 6,2% nell’Ue (6,1% nel 2024), mentre in Italia è visto al 7,8% (7,7% nel 2024).