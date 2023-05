Non ha voluto terminare la videochiamata anche se l’aereo era ormai pronto al decollo. Così un volo di Ryanair in partenza da Milano Malpensa con destinazione Brindisi ha finito per accumulare circa 3 ore di ritardo.

Protagonista una donna che – secondo il racconto dei passeggeri – era impegnata in una chiamata video con il suo smartphone quando era ormai il momento di staccare ogni comunicazione per evitare di interferire con le frequenze usate dall’equipaggio nel dialogo con la torre di controllo.

Quando gli steward le hanno chiesto di spegnere il cellulare, la donna si è infuriata e ha iniziato a inveire contro il personale di volo e i passeggeri che, spazientiti, l’hanno invitata a rispettare le regole. Sono seguiti momenti di grande tensione, anche con minacce esplicite, con la passeggera che ha insistito nel suo proposito di continuare a usare lo smartphone.

La situazione di concitazione ha costretto il comandante a chiamare le forze dell’ordine che sono intervenute a bordo dell’aeromobile, invitato la donna a scendere per permettere così la partenza. Il danno per tutti gli altri passeggeri era ormai fatto. Tra le intemperanze e la nuova programmazione della partenza, il volo Milano-Brindisi ha accumulato tre ore di ritardo.