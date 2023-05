Sono impressionanti le conseguenze delle forti precipitazioni che si sono abbattute a più riprese sull’Emilia Romagna. Il video è stato girato con il drone a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Non si contano i movimenti franosi che si sono messi in moto in questa zona. Le frane hanno letteralmente inghiottito strade e vigneti. Intanto, la protezione civile ha nuovamente emesso l’allerta rossa per le prossime ore.