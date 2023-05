“Non è semplice vincere una medaglia alle Olimpiadi. Le attese, per me significa tutto“. Non può nascondere la tristezza Sara Simeoni dopo aver subito il furto più odioso per una campionessa di sport: i ladri sono entrati a casa e le hanno rubato la medaglia d’oro conquistata a Mosca nel 1980 ed altri trofei. Sara Simeoni ha scoperto il furto solo al rientro nella sua abitazione a Rivoli Veronese, dove vive con il marito. Dopo la denuncia ai Carabinieri, la campionessa di salto in alto ha lanciato un appello ai ladri: “Restituitemi l’oro vinto a Mosca”. “Per me quella medaglia significa anni di allenamenti e lavoro“, ha spiegato Simeoni. “Hanno avuto modo di portarsi via tantissimi miei ricordi, quella è una medaglia che non è neanche d’oro, per loro non significa niente ma per me molto”, ha specificato al Tg1.