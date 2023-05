Julio Cesar si commuove nel pre-partita della semifinale d’andata di Champions League tra Milan e Inter, poi vinta dai nerazzurri che vanno verso la gara di ritorno del 16 maggio con 2 gol di vantaggio. L’ex portiere brasiliano sa bene come si vivono queste partite, essendo stato Campione d’Europa nel 2010 con l’Inter del Triplete: tra i protagonisti di quell’impresa anche la leggenda Samuel Eto’o. I due, in collegamento da San Siro nel pre e nel post-derby, hanno ricordato i vecchi tempi insieme prima del match ai microfoni di Prime Video: “Quella partita lì, dopo che abbiamo perso Thiago Motta, Samu ha fatto il terzino sinistro… e quando ha messo palla in calcio d’angolo ho pensato: ‘Menomale che c’era lui!’” ha detto l’ex numero 1 nerazzurro.

Che poi ha spiegato la sua commozione: “Sono uno molto emotivo. Fin da piccolo non ho mai nascosto le mie emozioni, sia per il lato positivo che negativo. Quando vedo Eto’o penso sempre alle parole che ci diceva prima di scendere in campo quell’anno: lui aveva già vinto la Champions due volte e sapeva che quel gruppo lì ci teneva tanto”. Le emozioni di Julio Cesar hanno contagiato il camerunense ex Barcellona e Chelsea: “Fratello mio ti amo tanto“, “Anche io Samu”, ha risposto affettuosamente il brasiliano.