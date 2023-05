“L’Inter ha giocato meglio di noi il primo tempo e ha fatto due gol, noi abbiamo fatto meglio il secondo ma senza riuscire a segnare”. Per Stefano Pioli non c’è stata una superiorità nerazzurra nel derby di andata di Champions League, perso dal suo Milan per 2 a 0. Il tecnico ai microfoni di Prime Video ha ammesso che “loro hanno messo più qualità”, ma ha anche sostenuto che la partenza positiva dell’Inter non è stata frutto di un pessimo approccio rossonero: “C’è da dire anche che fino al settimo minuto i nerazzurri non erano ancora entrati nella nostra area, poi hanno segnato”. Una frase contestata da molti tifosi del Milan sui social.

“Dispiace, perché volevamo un altro risultato ma ci dobbiamo credere perché le partite possono cambiare e proveremo a fare meglio nella gara di ritorno”, ha aggiunto Pioli. “Volevamo essere più aggressivi, invece sulle seconde palle sono stati più bravi loro. Dopo i due gol la partita si è complicata, anche dal punto di vista mentale, ma ho visto una grande reazione e questo mi fa ben sperare in vista del ritorno”, ha dichiarato il tecnico. Che poi ha polemizzato contro l’arbitro, Gil Manzano, che pure ha tolto un rigore all’Inter dopo revisione al Var: “In certe situazioni ha usato due mesi e due misure“, ha sostenuto Pioli. Infine sul possibile recupero di Leao al ritorno, Pioli ha detto: “Vediamo, mancano sei giorni e la speranza è che ce la possa fare”.