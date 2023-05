Secondo la leggenda rossonera Andriy Shevchenko, “il Milan ha subito l’Inter a livello psicologico“. L’ucraino protagonista dell’ultimo derby europeo nel 2003 è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo il trionfo dei nerazzurri nella semifinale d’andata di Champions League: “Nel primo tempo il Milan non è riuscito a entrare in partita, nel secondo con qualche cambio e con un pò di mentalità giusta è riuscito a fare meglio. Il risultato finale di questa gara premia i nerazzurri, ma secondo me il Diavolo può ancora recuperare nel ritorno”, ha detto l’ex campione rossonero. Il Milan ha l’occasione per ribaltare tutto martedì 16 maggio: la gara di ritorno deciderà la prossima finalista italiana ad Istanbul.