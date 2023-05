Si accendono i riflettori della Liverpool Arena sulla seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2023, condotto da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina. Stasera in prima serata su Rai2, con il commento a bordo campo di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, si sfideranno: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino (il quartetto indie-rock toscano Piqued Jacks), Austria, Albania, Lituania e Australia. Solo dieci di loro riusciranno a qualificarsi grazie al televoto del pubblico. L’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una “cartolina” girata con una tecnologia di ripresa a 360 gradi con i droni per portare gli spettatori in un viaggio nel mondo, mostrando le nazioni dell’Eurovision e i loro musicisti.

Dall’Italia in questa seconda Semifinale non si potrà votare. Sul palco saliranno, fuori concorso, anche i rappresentanti di Spagna, Ucraina e Regno Unito, da regolamento accedono direttamente alla Finale, che faranno ascoltare qualche secondo del loro brano in gara. Tra gli ospiti della serata ci sarà la popstar ucraina Mariya Yaremchuk, già in gara nel 2014, in scaletta anche un breve intermezzo con Peppa Pig. Nell’ultimo appuntamento di sabato 13 maggio in prima serata su Rai1, i dieci promossi di questa sera si aggiungono ai dieci della prima Semifinale: Croazia, Moldavia, Svizzera Finlandia, Cechia, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Un totale di 26 Paesi che comprende anche i cosiddetti Big Five tra cui l’Italia (rappresentata da Marco Mengoni), la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di campione uscente dell’edizione dello scorso anno a Torino, che entra di diritto in finale.

LA SCALETTA DELLA SECONDA SEMIFINALE – Prima parte della seconda serata 1. Reiley con “Breaking My Heart” (Danimarca) 2. Brunette con “Future Lover” (Armenia) 3. Theodor Andrei con “D. G. T. (Off and On)” (Romania) 4. Alika con “Bridges” (Estonia) 5. Gustaph con “Because Of You” (Belgio) 6. Andrew Lambrou con Break A Broken Heart (Cipro) 7. Diljá con “Power” (Islanda) 8. Victor Vernicos con “What They Say” (Grecia) – Seconda parte della seconda serata 9. Blanka con “Solo” (Polonia) 10. Joker Out con “Carpe Diem” (Slovenia) 11. Iru con “Echo” (Georgia) 12. Piqued Jacks con “Like An Animal” (San Marino) 13. Teya & Salena con Who The Hell is Edgar? (Austria) 14. Albina & Familja Kelmendi con “Duje” (Albania) 15. Monika Linkytė con “Stay” (Lituania) 16. Voyager con “Promise” (Australia)

COME SI VOTERÀ PER LA SECONDA SEMIFINALE (L’ITALIA NON VOTA) – Per la prima volta dall’edizione 2016, il sistema di voto ha subito una radicale trasformazione. Durante le semifinali, i Paesi in gara potranno essere votati esclusivamente tramite televoto del pubblico. Non sarà quindi considerato il voto delle giurie nazionali, in vigore dal 2010. In finale, tuttavia, rientrerà in gioco la doppia votazione di pubblico e giuria. Oltre a questo, per la prima volta anche i telespettatori dei paesi non partecipanti potranno esprimere la loro preferenza attraverso la piattaforma online del concorso. I loro voti saranno aggregati e presentati come un unico set di 58 punti denominato “Resto del mondo”.

COME SEGUIRE LO SHOW – Non solo in tv su Rai2 in prima serata. La kermesse potrà essere seguita su Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto dei primi 15 semifinalisti in gara. Rai Pubblica Utilità provvederà a sottotitolare e audiodescrivere la diretta e il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming anche sul canale RaiPlay2. Si potrà seguire la serata dell’Eurovision Song Contest anche su RaiPlay. L’edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023 sarà diffusa nel mondo attraverso Rai Italia.

(Foto di Corinne Cumming – EBU)