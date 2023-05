Già lo scorso mese una persona era stata uccisa per avere imboccato erroneamente un vialetto privato, e un ragazzo era stato ferito da colpi di arma da fuoco perché aveva suonato il campanello sbagliato. E ora dalla città di Starks, 400 chilometri a ovest di New Orleans, in Louisiana, arriva la notizia di un’altra sparatoria avvenuta per un banale errore: un uomo di 58 anni è stato arrestato per aggressione dopo aver sparato a una 14enne che giocava a nascondino con gli amici nella sua proprietà. In base a una prima ricostruzione della polizia, domenica 7 maggio la giovane e gli amici stavano giocando a nascondino dietro l’abitazione di David Doyle. L’uomo ha notato dei movimenti, è rientrato in casa per uscirne subito dopo con un’arma da fuoco mentre i ragazzi nel frattempo scappavano e ha aperto il fuoco colpendo la 14enne alla nuca. La giovane è stata immediatamente trasferita in ospedale, ma non corre pericolo di vita. Doyle è stato arrestato con l’accusa di aggressione aggravata e percosse. Ai poliziotti ha raccontato di aver aperto il fuoco dopo aver visto “ombre fuori dalla sua casa”. È l’ultima di una serie di sparatorie avvenute negli Stati Uniti e scatenata da circostanze apparentemente banali.