Ralph Pual Yarl, 16 anni, di origini afroamericane, era andato a riprendere i suoi fratelli, ma ha sbagliato l’indirizzo dell’abitazione in cui era diretto. Un piccolo errore che però gli è stato quasi fatale: il padrone di casa, quando ha aperto la porta, ha afferrato una pistola e gli ha sparato alla testa. Le cui condizioni vengono definite gravi ma in ripresa. La vicenda è accaduta a Kansas City, nel Missouri. A denunciarla la famiglia del sedicenne.

L’identikit dell’uomo che ha aperto il fuoco non è stato ancora portato a termine, ma i legali della famiglia del minorenne parlano di un “aggressore bianco di sesso maschile” e reclamano a gran voce l’identificazione, l’arresto e la persecuzione del responsabile di questo “orrendo e non giustificabile atto“. Dalla polizia di Kansas City non trapela ancora nessuna informazione: a poche ore dall’incidente le forze dell’ordine hanno messo l’uomo in stato di fermo, ma 24 ore dopo è stato rilasciato dai procuratori in attesa “di una dichiarazione formale delle vittime e della raccolta delle prove”.

Il capo della polizia Stacey Graves ha riconosciuto nella vicenda una “componente razziale”, sebbene non sia ancora stata dichiarata ufficialmente la discriminazione razziale come movente. Sdegno e indignazione da parte della comunità afroamericana: ieri centinaia di persone sono accorse nel quartiere dell’abitazione in cui il ragazzo è stato colpito per marciare insieme alla famiglia, esprimendo solidarietà e supporto. A condannare la vicenda anche personalità della politica e dello spettacolo, che chiedono alle autorità un cambio di rotta, all’indomani dell’ennesima tragedia legata al possesso delle armi da fuoco negli Stati Uniti. “Il mio cuore si è spezzato nel sentire che un ragazzo di 16 anni che per sbaglia suona alla porta sbagliata per riprendere i fratelli sia stato sparato alla testa da un uomo che non lo voleva nella sua proprietà”, dichiara l’attrice Halle Berry in un tweet.