Per le nozze ha scelto l’8 maggio, lo stesso giorno in cui, 60 anni fa erano convolati a nozze i suoi genitori: ma quello che già di per sé sarebbe stato per lui un giorno speciale, si è arricchito ulteriormente di significato. Sì, perché Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Palazzo Chigi, si è sposato con il compagno Giuseppe Pezzuto, parrucchiere, in alta uniforme e con tanto di picchetto d’onore ed è la prima volta in Italia che succede durante un’unione civile tra due uomini. La cerimonia si è tenuta in una masseria di Carovigno, nel Brindisino, terra d’origine della coppia: come si vede dalle immagini pubblicate sui social dai due novelli sposti diventate virali in questi giorni sul web, le nozze si sono svolte secondo il cerimoniale dell’Arma, compreso il picchetto d’onore dei Carabinieri che hanno fatto il ponte di sciabole e, sull’attenti, ha visto fatto passare sotto Angelo e Giuseppe, mano nella mano. Come dicevamo, è il primo matrimonio LGBTQIA+ in alta uniforme che si tiene tra due uomini: il 18 luglio 2022, a Cefalù, la vicebrigadiere Elena aveva detto sì alla sua Claudia.

