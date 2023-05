Con 8 milioni e mezzo di follower su Instagram, è una vera star del web, dove i video e i meme che lo vedono protagonista sono innumerevoli. Stiamo parlando di Hasbulla Magomedovich Magomedov, noto ai più anche solo come Hasbulla: l’uomo, affetto da nanismo ipofisario, è stato arrestato nei giorni scorsi nel Daghestan, la repubblica della Federazione Russa di cui è originario.

Come riportato da diversi notiziari, la polizia del Daghestan ha fermato Hasbulla e alcuni dei suoi amici per aver violato il codice della strada. Il gruppetto, secondo le prime ricostruzioni, stava festeggiando un addio al celibato e, ad un certo punto, mentre era a bordo di quattro auto, ha iniziato a fare manovre azzardate e numeri da stuntman nel bel mezzo di un incrocio, interferendo con altri conducenti. La scena è stata immortalata e poi pubblicata sui social: come si vede nei video, non c’era Hasbulla alla guida, ma è stato comunque arrestato perché ha partecipato alla “bravata”. La combriccola è stata subito rilasciata e gli sono state contestate solo violazioni amministrative.

Il video che ritrae la star dei social russa e i suoi “compari” è diventato – non poteva che essere così – virale: dopo il rilascio di tutti i protagonisti della vicenda, Hasbulla si è quindi scusato pubblicamente. “Abbiamo deciso di esagerare un po’. Non succederà più, gente. Ci scusiamo”: ha scritto la celebrity sul suo profilo Instagram, sotto ad un post che lo ritrae in compagnia dei suoi amici. Sulla vicenda è intervenuto anche il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan, che ha voluto chiarire: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”.