“Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia“. Sono parole cariche di emozione quelle che Emma Marrone usa per condividere con i suoi fan su Instagram un momento speciale vissuto ieri sera durante il concerto di Tananai. L’artista salentina era infatti in prima fila tra il pubblico e durante la serata ha preso sulle spalle una bimba, così che potesse vedere meglio il suo beniamino: la scena è stata immortalata in una serie di foto che la cantante ha pubblicato sui social dedicando alla piccola parole di estrema dolcezza.

“Ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose – ha scritto nel post -. Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c’è la musica. Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro”, ha concluso.

Il post ha emozionato tantissimi utenti del web che hanno voluto commentare la foto e la dolcezza di Emma: per la cantante tanti “cuoricini” dalle influencer Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, insieme al commento “sei bellissima” dal collega e amico Enrico Nigiotti.