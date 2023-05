La solitudine di Harry alla cerimonia di incoronazione del padre Carlo ha fatto il giro del mondo, conquistandosi uno spazio sulle copertine di tutti i giornali. Il principe ribelle, la “pecora nera” di casa Windsor, è rimasto a Londra appena 24 ore ed è scappato in aeroporto appena terminata la funzione che ha ufficializzato Carlo III e Camilla come Re e Regina del Regno Unito. Una “fuga” giustificata dal fatto che proprio lo stesso giorno, il 6 maggio, era il compleanno del suo primogenito Archie, che lo attendeva a casa, a Los Angeles, insieme alla sorellina Lilibet e alla mamma Meghan Markle. Ebbene, incredibilmente proprio il repentino ritorno negli Usa di Harry avrebbe intristito il neo-sovrano: in un articolo sul Daily Mail, l’esperta reale Rebecca English ha rivelato infatti un retroscena secondo cui Carlo sarebbe rimasto molto deluso dall’assenza del suo secondogenito al banchetto tenutosi in suo onore al termine della cerimonia.

La English, cita una interna a Buckingham Palace secondo cui “il monarca era profondamente deluso dall’assenza di Harry”, mentre “altri componenti della famiglia invece avrebbero tirato un sospiro di sollievo di fronte all’assenza del secondogenito di Carlo e Diana”. Non solo: durante il pranzo, Carlo avrebbe alzato i calici per un brindisi ai presenti nipotini George Charlotte e Louis ma anche al piccolo Archie, ricordandolo nel giorno del suo compleanno “ovunque sia in questo momento”.