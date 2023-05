Aveva preparato tutto nei minimi dettagli: dopo aver segnato tre dei sei gol che hanno permesso alla sua squadra di chiudere il campionato nel migliore dei modi, Antonio Pagliaroli, esterno d’attacco del Sora, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, è successo tutto in campo, con tanto di striscione spiegato dai suoi compagni, complici nell’organizzazione della sorpresa.

Il Sora è stata la squadra regina del girone B dell’Eccellenza in Lazio, eguagliando il record di 90 punti della stagione, già appartenuto alla Lupa Castelli Romani. Al successo ha contribuito proprio Pagliaroli, che può vantare al suo attivo 13 reti. A degna conclusione della partita di oggi, dopo la vittoria per 6 a 1 contro l’Insieme Formia, la sorpresa romantica: la proposta di matrimonio e lo striscione a centrocampo, con la scritta “Erica mi vuoi sposare?“. La risposta non poteva che essere sì.

Foto tratta dal profilo Facebook ufficiale di ASD Sora Calcio 1907