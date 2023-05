Un tragico incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di domenica 7 maggio sul Gran Sasso. Un giovane escursionista marchigiano è precipitato dal canale Bissolati, a quota 2.700 metri, durante la discesa dal Corno Grande. Stava probabilmente facendo un fuoripista. Alcuni sciatori che hanno assistito all’incidente hanno lanciato l’allarme e sul posto sono subito arrivati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese: il medico di turno ha raggiunto lo scialpinista a quota 2.400 metri, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. I carabinieri di Teramo stanno indagando sull’incidente, su disposizione del sostituto procuratore del Tribunale di Teramo che ha aperto un fascicolo.

Il presidente delle Guide Alpine d’Abruzzo Davide Di Giosafatte ha ricordato che “il meteo non prevedeva nulla di buono, ci sono state precipitazioni e ci vuole un’attenzione speciale: siamo a fine stagione, le temperature sono in aumento, entro mezzogiorno al massimo devi stare al sicuro proprio per l’instabilità della neve dovuta al calore. La stagione è andata, lo ripeto a tutti, per fare quelle cose. Ora è troppo rischioso, oltre tutto c’è stata una grossa valanga nella Conca degli Invalidi, che testimonia la pericolosità della montagna”.