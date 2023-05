Blanco ha aperto una pasticceria a Brescia e l’ha chiamata L’Isola delle Rose come una sua canzone. L’inaugurazione si è svolta ieri, 6 maggio, e dopo bel tam tam social, la folla presente era davvero notevole. Da far concorrenza all’incoronazione di Re Carlo? No. Ma degna di nota. Assieme a Blanco parenti e amici impegnati nella gestione della pasticceria/focacceria tra i quali, come riporta Brescia Oggi, c’è anche Patrizia Fabbriconi, probabilmente una parente del cantante (al secolo Riccardo Fabbriconi), medico chirurgo specializzata in Scienze dell’alimentazione. Sul sito della pasticceria si legge: “Poniamo un’attenzione meticolosa nel produrre alimenti sani, anche senza glutine/lattosio e chetogenici, in quanto realizzati artigianalmente con ingredienti freschi e di qualità, in assoluta sicurezza e, nel caso dei chetogenici, a basso contenuto di carboidrati”. Si parla anche di “bontà innovative”, chissà se i tanti i fila davanti al locale le avranno assaggiate.