Storie raccontate su Reddit, riprese da siti e tabloid e poi diffuse sui social. Generano dibattito anche (e soprattutto) se si tratta di argomenti molto leggeri: è il caso di una futura sposa che ha raccontato di avere un problema con la futura suocera, incassando un notevole appoggio da parte dei commentatori. La vicenda la racconta il Mirror. “I miei genitori pagano il 30% del costo del matrimonio e io e il mio compagno paghiamo il resto. L’atteggiamento dei miei è ‘siamo sicuri che sarà un giorno perfetto’, dicci solo l’ora e noi arriviamo‘”, ha scritto la donna su Reddit. Questo per rendere più evidente la differenza di atteggiamento con la suocera che si è arrabbiata non poco per via del mancato shopping nuziale: “Volevo solo andare a scegliere l’abito con la mia migliore amica e mia madre. Lei non ha mai fatto niente per guadagnarsi questa opportunità ma si è infuriata e se n’è andata minacciando di non partecipare al matrimonio“. Non solo: “Si è preoccupata per giorni di dove avrei fatto sedere le sue amiche mentre io avevo da pensare a tutti gli invitati. Non voglio che non si presenti al matrimonio ma il suo comportamento è sbagliato“. La futura sposa ha aggiunto che il suo compagno è d’accordo con lei e non con la mamma: “Ha preso le mie parti e l’ha convinta a partecipare ma sono furibonda per come cerca di manipolarci”. Commenti? Quasi tutti a favore della futura sposa: “Se dice ancora che non verrà, dille semplicemente ‘ok, è una tua scelta’”.