Congratulazioni con sarcasmo della Juventus al Napoli dopo la conquista del titolo degli azzurri. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”, si legge sul profilo twitter bianconero. Già negli scorsi giorni si era registrate polemiche, sia per le parole di Aurelio De Laurentiis riguardo allo “scudetto dell’onestà” che per le frasi di Massimiliano Allegri dopo lo scontro diretto. L’allenatore si era arrabbiato alla fine della partita con il Napoli (“Bellissimo, siete riusciti a vincere uno scudetto”) aveva detto.

Adesso è il momento dell’ironia caustica del club bianconero. Mentre tutte le altre società di Serie A si sono subito complimentate con i partenopei. Dall’Inter al Milan passando per la Fiorentina fino alla Lazio, con il presidente Claudio Lotito che ha chiamato direttamente il presidente azzurro, tutti hanno celebrato il trionfo della squadra di Luciano Spalletti. Complimenti sono arrivati anche dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.