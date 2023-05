Nelle immagini, il momento in cui Giuseppe Conte, al suo arrivo a Massa, in Toscana, per un comizio elettorale, è stato aggredito da un uomo, Giulio Milani. Come si vede nel filmato, Milani va verso il presidente del M5s e gli dà uno schiaffo al volto. L’uomo è stato subito allontanato, mentre Conte gli ha rivolto la parola, anche se non è chiaro che cosa gli abbia detto.

Video Twitter/Giuseppe Deias