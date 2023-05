Prima l’attesa, poi l’esplosione al momento del fischio finale. Napoli accoglie così il titolo di Campioni d’Italia, tornato agli azzurri dopo 33 anni. In centro, tra via Toledo e piazza del Plebiscito in centinaia si sono radunati per seguire la partita contro l’Udinese, finita 1 a 1, che ha consegnato al Napoli lo scudetto.