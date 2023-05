Litiga, se ne va, lo ridimensionano poi lo cacciano, no alla fine resta. In attesa che le dinamiche tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi esplodano e rendano croccante il reality di Canale 5, ieri già alle prese con un netto calo di ascolti, a tenere banco è il “Papi gate”. Le prime vere polemiche di questa edizione sono infatti tutte concentrare su Enrico Papi, opinionista che più ingombrante non si può e sparring partner (per mancanza di feeling) di Ilary Blasi. Ed è proprio l’alchimia – questa sconosciuta – tra i due che ha innescato prima un rumorosissimo chiacchiericcio social poi una serie di indiscrezioni sulla possibile “cacciata” dell’opinionista. Il quale ieri sera si è anche buscato l’immancabile “Tapiro d’oro” di Striscia La Notizia, ridimensionando a suo modo l’accaduto.

LO STRAPPO IN DIRETTA TV TRA LA BLASI E PAPI

Tra frecciatine al vetriolo, sovrapposizioni e sforzi per arginare l’inarginabile opinionista, la tensione tra Ilary Blasi e Papi è apparsa evidente sin dalla prima puntata. Con tanto di incidente diplomatico: il tentativo di strappare dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato, una mossa che ha palesemente infastidito la padrona di casa. “Guarda che litighiamo. Nemmeno con mio figlio ‘ste cose”, si era lasciata sfuggire in diretta la Blasi. Secondo TvBlog, pochi minuti dopo, durante un nero pubblicitario la Blasi si sarebbe avvicinata agli autori chiedendo loro di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che però non sarebbe avvenuta, visto che Papi ha continuato a muoversi da “disturbatore seriale”.

LE VOCI (POI SMENTITE) SULLA “CACCIATA” DELL’OPINIONISTA

“Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi”, ha scritto la pagina social Pipol alla fine della scorsa settimana, parlando per la prima volta della possibile “cacciata” dell’opinionista dall’Isola dei famosi. “Non è escluso che lo stesso Papi (possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso”. L’indiscrezione è stata però ridimensionata poche ore dopo da Panorama, che prima ha confermato le frizioni con la Blasi e poi ha rivelato il faccia a faccia anche piuttosto duro con la produzione: “C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è”. E non solo, perché i vertici Mediaset continuano a puntare su di lui, tanto che sono in corso le trattative per due nuovi programmi da affidargli nella prossima stagione (uno dovrebbe essere La pupa e il secchione).

IL TAPIRO D’ORO A PAPI

Dopo le voci sull’esclusione dal programma, Papi è tornato regolarmente in studio con l’altra opinionista, Vladimir Luxuria, e la Blasi. Che all’inizio della puntata di ieri lo ha punzecchiato per essersi beccato il Tapiro d’oro. “Ho preso il tapiro per colpa tua”, ha replicato Papi. “È sempre colpa mia, adoro”, ha ribadito Ilary. Poco prima, a Striscia la Notizia, Papi aveva smentito sia le liti che la cacciata dal programma, spiegando anche il gesto della busta: “Quando faccio televisione io sono molto spontaneo. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”, ha ammesso. Poi ha precisato che non c’è mai stato il rischio di venire mandato via: “Non sono mai stato in discussione. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale, sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero”. Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno fino al prossimo battibecco.