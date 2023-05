Quattro settimane senza poter aprire la bocca a causa dell’incidente nelle prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione di MotoGp sul circuito di Portimao. Adesso, finalmente, Pol Espargaró, pilota del team Gas Gas, riprende a parlare. Lo spagnolo si era infortunato il 24 marzo perdendo il controllo della sua Ktm alla curva 10 finendo la sua corsa contro le barriere ad altissima velocità. Attimi di paura in pista, con il pilota che comunque resta sempre cosciente.

Dopo i soccorsi era stato trasportato al vicino ospedale di Faro, dove era rimasto per due giorni prima del trasferimento a Barcellona per proseguire le cure. Un calvario, quello del pilota spagnolo, che cinque settimane dopo quell’impatto è tornato a parlare in un video pubblicato su Instagram: “Finalmente posso parlare e sorridere. Per quattro settimane ho avuto la mandibola completamente chiusa – dice – Non potevo neanche mangiare e ho perso 8-9 chili”. Poi ha raccontato le altre problematiche post incidente: “Avevo anche un infortunio all’orecchio, che è stato operato a Barcellona, e svariate fratture in tutto il corpo: alle costole, nella zona cervicale, con un problema abbastanza importante al nervo del collo, e alla schiena, in particolare all’ottava vertebra”.

Il peggio è passato, anche se la strada verso il ritorno alle corse sembra ancora lunga. “Stiamo lavorando con i dottori per tornare il più in fretta possibile, sono il primo che vuole tornare in sella alla moto”, conclude Espargaró ringraziando medici, fisioterapisti, la famiglia e i tifosi. “Sono stati importanti per darmi motivazione. Ovviamente un ringraziamento anche al mio team. Non so quando torno, ma spero presto…”. Nell’attesa che lo spagnolo si ristabilisca, il team Gas Gas ha chiamato il tedesco Jonas Folger come sostituto negli ultimi Gran Premi.