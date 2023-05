“Ci siamo conosciuti a Miami, ad una cena di amici. Poi ci siamo scritti moltissimo e le chat non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”. Così è iniziata la tanto discussa storia d’amore tra il campione di tennis Matteo Berrettini e l’ex velina Melissa Satta. E’ lei stessa a raccontarlo in una lunga intervista a Vanity Fair in cui tira le fila della loro relazione, replicando punto per punto alle critiche che le sono state mosse in questi mesi, in primis quelle che vedono in lei la responsabile dell’infortunio all’addome di Berrettini. “Il titolo di un quotidiano: ‘Melissa Satta porta sfortuna’, dopo la partita al torneo di Montecarlo in cui Matteo ha vinto, ma dopo cui si è fermato per l’infortunio. Come si può scrivere una cosa così? Non è etico. Legittimi l’odio”, dice. E alle insinuazioni sul fatto che la causa fosse il “troppo sesso” ribatte: “Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?Una volta, con il mio ex marito (Kevin Prince Boateng, ndr) che soffriva di pubalgia. Anche lì mi attaccarono dicendo che facevamo troppo sesso e quella era la causa dei suoi problemi fisici“, incalza Satta.

Quindi la showgirl parla della loro quotidianità: “Con Matteo sto davvero bene. Ci piace divertirci insieme, come a cena o al karaoke. Ha incontrato mia mamma e conosciuto mio figlio Maddox. La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto. Mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose”, racconta. “Ci piace fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film”. Ed ecco quindi che l’intervista vira di nuovo sulla vita intima di Satta: “Quante volte facciamo sesso? Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme. Non ho per niente paura di un calo del desiderio, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”.