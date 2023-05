“Io ho l’anima a pezzi, ma la mia fede è più forte e vado avanti. Ho pianto, ho anche pensato di dire basta a tutto questo, di dire alla Madonna: basta, non apparirmi più, vai da un’altra parte”. Gisella Cardia la sedicente veggente della Madonna di Trevignano Romano, si sfoga a Le Iene. Maria Giuseppina Scarpulla, questo il suo vero nome, è stata la protagonista – insieme al marito – di una lunga intervista andata in onda nell’ultima puntata della trasmissione in onda su Rai 1 alla vigilia del 3 maggio, data in cui dovrebbe verificarsi proprio una di queste presunte apparizioni miracolose della Vergine. Davanti alle telecamere, la sedicente veggente ha ripercorso tutte le tappe della vicenda che l’ha portata alla ribalta: “Purtroppo hanno buttato del fango, continuamente, tutti i giorni, tutte le trasmissioni televisive, non solo nazionali ma anche internazionali: Stati Uniti, Messico, Brasile, California, Polonia. Vengono dette bugie, falsità sulla nostra vita e quello che facciamo“.

Gisella Cardia ha poi respinto nuovamente tutte le accuse di truffa e le critiche a suo carico: “Mi chiedo: cosa c’è dietro tutto questo? C’è un disegno dietro. Non lo so sa parte di chi. C’è qualcuno che sta pagando? Che qualcuno che vuole distruggere Trevignano e quindi dar fastidio alla Madonna? Pregherò per loro affinché si rendano conto di quello che mi stanno facendo. È impossibile vivere in questo modo. È venuta qui gente dietro casa mia che voleva picchiarci grazie a questo clamore mediatico fatto al contrario di quello che è la verità, basato su delle assolute falsità”. Per poi concludere: “Non pensavo che la gente fosse così cattiva, vile, vigliacca, rancorosa, odiosa nei confronti di una persona che non fa niente, che prega e che invita gli altri a pregare. Cosa sto facendo di male?”.