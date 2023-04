La Roma femminile è campione d’Italia per prima volta nella sua storia. Le reti di Greggi e Bartoli firmano la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina che regala alle giallorosse la matematica certezza dello scudetto. con 4 giornate d’anticipo. La Roma ha dominato il campionato e poi la Poule scudetto – dove ha ottenuto solo successi – con una cavalcata esaltante: 21 vittorie su 23 partite, 62 gol fatti e 18 subiti. Grazie al 2 a 1 sulla Viola ora al Tre Fontane può partire la festa per uno scudetto che si aggiunge alla Supercoppa conquistata lo scorso novembre e alla Coppa Italia vinta nel 2021.

Le giallorosse, allenate dal tecnico Alessandro Spugna, conquistano il tricolore grazie alle reti di Giada Greggi (cresciuta nelle giovanili del club) e del capitano Elisa Bartoli, romana e romanista. Due simboli di una progetto capace di interrompe l’egemonia della Juventus che si era aggiudicata gli ultimi 5 scudetti.