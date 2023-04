Una lunga attesa che si è già trasformata in festa. Da Spaccanapoli ai quartieri Spagnoli, Napoli esulta già. Caroselli improvvisati lungo le vie principali verso piazza del Plebiscito, vicoli vestiti a festa e locali presi d’assalto da migliaia di turisti. Il cuore della festa è “largo Maradona”, in fondo a via Emanuele De Deo, dove c’è il murale del campione argentino. Nel pomeriggio di sabato, la piazzetta è piena di tifosi e visitatori. Tra fumogeni e cori, è un antipasto di quanto potrebbe accadere domani in caso di vittoria sulla Salernitana e contestuale pareggio o sconfitta della Lazio.