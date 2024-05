I problemi all’anca tormentano ancora Jannik Sinner. Così come i dubbi? Vale la pena continuare a giocare a Madrid oppure scegliere per un ritiro precauzionale, in vista di due appuntamenti cruciali come gli Internazionali di Roma e il Roland Garros di Parigi? Sinner se lo è chiesto prima di giocare contro il russo Karen Khachanov, che poi ha battuto in tre set conquistando i quarti di finale del Masters 1000 nella capitale spagnola. E se lo sta chiedendo oggi, alla vigilia del match contro il canadese Felix Auger Aliassime.

Le ultime notizie non sono confortanti: Sinner non si è allenato. Avrebbe dovuto inizialmente scendere in campo oggi alle 12.30. Poi l’allenamento era slittato alle 16, ma sul campo 4 di Madrid il tennista altoatesino numero 2 al mondo non si è mai visto. Può essere che abbia deciso di non allenarsi anche per via della pioggia: il campo 4 è sprovvisto di copertura. Per il momento, come riporta Sky Sport, dall’entourage di Sinner non arrivano notizie, ma certamente sale la preoccupazione. Sinner dovrebbe scendere in campo giovedì 2 maggio contro Auger Aliassime alle ore 12 o alle ore 20, a seconda delle decisioni degli organizzatori.

Il condizionale è d’obbligo perché già dopo aver battuto Khachanov, l’altoatesino aveva chiarito di aver giocato sopra il dolore: “Oggi all’ultimo ho scelto di giocare, ma era già successo nella mia carriera di trovarmi in queste situazioni”. E ancora: “Oggi mi sentivo un po’ meglio fisicamente, ancora non al 100%, ma a me piace giocare. Sono contento della prestazione, perché ero in difficoltà ma poi ho alzato il livello nel secondo e nel terzo set. Sono contento, ora vediamo la prossima partita come va”.

Sinner è stato, come da lui stesso confermato, indeciso fino all’ultimo se scendere in campo o meno dopo i problemi all’anca destra accusati contro il russo Pavel Kotov nel match di terzo turno. Il numero 1 del seeding a Madrid si era allenato regolarmente senza sentire fastidi e alla fine aveva deciso di giocare. Ora però, se il lieve infortunio non dovesse essere risolto, potrebbe decidere di non assumersi un altro rischio, visti i prossimi importantissimi impegni di Roma per gli Internazionali d’Italia e di Parigi per il Roland Garros.