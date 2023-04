Una brutta infezione sta costringendo Speranza Capasso, protagonista dell’edizione 2020 di Temptation Island, in ospedale. A farlo sapere è il compagno Alberto Maritato che attraverso i social tiene aggiornati i follower circa le condizioni di salute della sua dolce metà.

CHE COSA È SUCCESSO A SPERANZA CAPASSO – Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando Speranza si è sentita poco bene. Malgrado gli antibiotici la febbre non è scesa, motivo per cui la coppia, che da poco ha allargato la famiglia con la nascita della piccola Antonia venuta alla luce il 29 marzo, si è recata in ospedale. Queste le parole di Alberto: “Abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d’urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, è stato subito chiaro che bisognava subito ricoverarla”.

COME STA SPERANZA CAPASSO – Dopo diverse ore di apprensione, Maritato è tornato su Instagram per fornire qualche dettaglio in più: “Vi aggiorno solo ora perché sono arrivato stremato sia fisicamente che mentalmente... Speranza ha una bruttissima infezione, sta facendo cure importanti e aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. È fortissima e supererà tutto. La cosa che mi fa più male è il suo star male lontana da Antonia. Noi ti amiamo e ti aspettiamo presto a casa”.

SPERANZA E ALBERTO A TEMPTATION ISLAND – I fan di Temptation Island, che quest’estate tornerà in tv dopo una pausa che aveva creato malcontento, ricorderanno la travagliata storia tra Speranza e Alberto. I due avevano deciso di lasciarsi al termine del docu-reality, dal momento che lui aveva avuto un flirt con la single Nunzia. In un secondo momento Speranza aveva perdonato il fidanzato ed era persino arrivata la proposta di matrimonio. Ancora una volta, però, era sopraggiunta la rottura, ma dopo 6 mesi l’annuncio di un bebè in arrivo.