Fuori onda alla Camera giovedì 27 aprile dopo che l’Aula ha respinto la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Per far passare la risoluzione erano necessari 201 voti a favore, e cioè la maggioranza assoluta di componenti dell’Assemblea. Il testo, però, è stato bocciato con 195 sì, 105 astenuti e 19 contrari. La votazione ha lasciato perplessa la presidenza, tanto che inizialmente nessuno aveva compreso la bocciatura. Compreso il vicepresidente Fabio Rampelli che sospende l’Aula. Anche un fuori onda conferma l’incredulità. “Per quanti voti non c’è stata la maggioranza?”, chiede Rampelli. “Di sei voti, 195”, gli risponde qualcuno, presumibilmente un segretario d’Aula. Che continua: “Volendo, bisognava contarsi e vedere se c’erano 201 teste…“.