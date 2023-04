La seduta dell’Aula della Camera con le dichiarazioni di voto sul Def è stata sospesa per qualche minuto per un malore di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra. Il deputato è stato accompagnato fuori, poco dopo il suo intervento. L’Aula è stata interrotta mentre parlava Matteo Richetti di Italia Viva. Bonelli è stato portato in infermeria per i primi controlli e sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti.