Ha tentato di entrare a Villa San Martino, la proprietaria di Silvio Berlusconi ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, con il pretesto di essere suo figlio. E quando i carabinieri hanno provato a fermarlo, li ha spintonati prima di essere fermato. Per questo un uomo di 48 anni è stato arrestato domenica pomeriggio.

Arrivato a Villa San Martino in auto, il 48enne ha superato il posto di controllo dei carabinieri, per poi tentare di entrare dal retro della villa. I militari dell’Arma sono intervenuti per bloccarlo e l’uomo, urlando “papà” in direzione della casa dell’ex presidente del Consiglio, attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, ha spintonato uno dei militari facendolo cadere a terra.

Berlusconi è ricoverato nella struttura alle porte del capoluogo lombardo dallo scorso 5 aprile per problemi polmonari collegati alla leucemia che ha colpito da tempo il fondatore di Forza Italia. Dopo numerosi giorni in terapia intensiva, l’ex premier è ora ricoverato in degenza ordinaria. Nelle scorse ore ha ricevuto la visita della figlia primogenita Marina: “Sta molto meglio, anche se la prudenza è d’obbligo”, ha detto la presidente dei Fininvest.