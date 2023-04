“Oggi il Parlamento rilascia l’attestato di incapacità alla maggioranza Meloni. È davvero grave, è una maggioranza che ha già gettato la spugna sul Pnrr dichiarando che non riuscirà a spendere tutti i soldi e che oggi non riesce neppure ad approvare lo scostamento di bilancio. Stiamo parlando del Def che è il documento economico più importante”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte commenta a Brescia il voto in Aula alla Camera del Def che ha visto la maggioranza andare sotto. “Avevano apparecchiato tutta una giornata del Primo maggio – aggiunge Conte – per schiaffeggiare i percettori di reddito e i lavoratori rendendoli più precari e si ritrovano che neppure questa sceneggiata ora rischiano di realizzare. È un governo di incapaci e questa incapacità si riverbera sulle famiglie, sui cittadini, sulle imprese”. “Quindi il frutto di questa incapacità lo pagheremo noi. Stiamo creando le premesse per il disastro Italia. Noi gli avevamo detto: ‘Se non siete capaci fatevi da parte. Avevamo proposto soluzioni e idee e abbiamo gestito tanti scostamenti di bilancio di grandi importi durante la pandemia, che sappiamo come fare. Noi – conclude – abbiamo le ricette per far camminare il Paese”