“Siamo preoccuparissimi. Dicevano di essere pronti, invece sono incapaci di approvare l’atto fondamentale per l’approvazione del Def. È la prima volta, non ci sono precedenti, ora servirà un nuovo Cdm, una nuova relazione e poi il Def”. Così la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, in Transatlantico, dopo la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def.