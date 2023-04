“Il primo Def del Governo conferma una politica economica inadeguata, non ci sono strumenti che consentono ai salari di reggere quest’inflazione, non ci sono novità né sul Pnrr né sullo sviluppo. Ci sono tagli alla sanità e sulla scuola che combatteremo. Non faremo sconti in Parlamento né su Def né su altri provvedimenti economici”. Così Francesco Boccia del Pd mentre in Aula si discute il Def.