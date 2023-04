“Sul Def avete detto tutto e il contrario di tutto. Questo Def per la prima volta, dopo anni, parla dell’Italia reale. È un documento ambizioso, noi faremo l’impossibile“. Sono le parole espresse da Ylenja Lucaselli, di Fratelli d’Italia, durante la dichiarazione di voto alla Camera sul Documento di economia e finanza. Pochi minuti dopo, tuttavia, il centrodestra non è riuscito a votare lo scostamento di bilancio a causa della mancata maggioranza assoluta. Le opposizioni hanno esultato e applaudito. Ma non solo: Marco Grimaldi, dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha preso in giro Lucaselli e il partito di FdI: “Bravi, siete riusciti nell’impossibile. Ed eravate pronti, pensate se non lo foste stati“.