“Nubifragio” di parole all’Isola Dei Famosi. La nuova edizione del reality show targato Mediaset sta regalando perle di trash e confessioni inattese a tutti gli appassionati, a partire dalla conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti in studio Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Sulle spiagge dell’Honduras tra caldo, fame e pappataci sta accadendo di tutto. I naufraghi in questi giorni si stanno conoscendo tra loro e anche il pubblico da casa inizia ad “addentrarsi” nelle loro vite. Nei giorni scorsi Marco Mazzoli e Paolo Noise di Radio105 hanno iniziato a realizzare un piccolo format nel format nella capanna di Cayo Cochinos: un programma radiofonico immaginario con interviste ai compagni di viaggio.

La prima ospite, inutile dirlo, è stata Cristina Scuccia. L’ex suora siciliana, tentando di dribblare alcune domande scomode del duo, ha raccontato la sua esperienza in convento con le suore Orsoline. Dopo 14 anni infatti Cristina lo scorso anno ha deciso di lasciare l’abito talare per riprendere in mano la sua vita e inseguire la sua passione più grande: la musica. Fin dall’adolescenza per Cristina il canto ha sempre avuto la priorità su tutto, anche sulle storie d’amore: “Ho avuto un’adolescenza normalissima, come tutti gli altri. Solo che le poche storie che ho avuto erano un impegno per me… Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto”. Dopo queste dichiarazioni Marco Mazzoli non ha “alzato il tiro” delle domande, rivolgendosi alla ex suora senza tanti giri di parole: “Ma tu sei ancora vergine?”. Cristina Scuccia, senza scomporsi più di tanto, non si è di certo fatta trovare impreparata: “A dirla tutta io sono leone”. Evidentemente la naufraga non è ancora pronta per raccontarsi a tutto tondo. E come dice il claim dell’Isola dei Famosi 2023: “Il meglio deve ancora venire”.