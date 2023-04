“Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull’isola”. Così il lancio sul profilo Twitter dell’Isola dei Famosi. I protagonisti della clip sono Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini. Il 23enne si sfoga: “Quando non riesco a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, avrei bisogno di una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo trovo”. Ecco però che il giornalista non sembra prenderla benissimo: “Trovatene un altro“, dice piccato. “In che senso?”, risponde Antolini. Da lì parte un botta e risposta: “Se io non sono capace ci vuole qualcuno che lo sia”, “quindi mi stai dicendo che non sei capace”, “no tu me lo stai dicendo, io mi sento capacissimo”, “io ti sto dicendo, ho bisogno di quella persona, oggi non la sento quella persona vicina”, “ma perché sei tu che oggi sei fuori fase, io sono sempre lo stesso”.

Questo il dialogo della coppia, prontamente ripreso dalle telecamere del reality di Canale5. E poco dopo, interrogato dagli autori, Antolini precisa: “Ho semplicemente avuto un crollo, derivato dalla permanenza sull’Isola ma anche dal mio percorso interiore. Sto facendo un percorso”. Crisi rientrata? Sì: i due si sono poi abbracciati e lasciati andare a romantiche effusioni.