In occasione del suo 50esimo compleanno, lo storico opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha deciso di rilasciare un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato del programma che lo ha reso celebre ma anche di sé e delle proprie fragilità. Per cominciare, Sperti ha rievocato i recenti scontri con la dama Paola Ruocco: “Personalmente non amo le donne che sono alla ricerca di uomini perfetti e poi li scartano, magari, per un singolo difetto”, ha commentato. Per poi aggiungere: “Mi dispiace quando le persone vengono messe in ridicolo. Paola non ha un bel modo di parlare, di reagire, a volte è anche un po’ aggressiva”.

Alla domanda su quale sia stato il momento del programma ad averlo colpito di più, Sperti non ha molti dubbi: “Di sicuro il ritorno in studio di Serena Enardu, quando era tronista Giovanni Conversano: lui non ha neanche avuto bisogno di parlare, si è alzato e le è andato subito incontro per abbracciarla“. Nonostante il finale della loro storia d’amore non sia stato dei migliori, il loro avvicinamento ha davvero toccato il cuore dell’opinionista.

Se messo a confronto con la sua collega Tina Cipollari, Gianni risulta certamente il più moderato tra i due, tuttavia questo non preclude all’ex ballerino di perdere le staffe, a volte. Fra le cose che più lo fanno infuriare ci sono le bugie: “Non sopporto quando mi mentono. Non tanto per la bugia in sé, ma per la presa in giro nei miei confronti. Perché chi lo fa, pensa che io sia stupido e questo non lo accetto”.

Altre cose che l’uomo non sopporta sono gli atti di prepotenza nei confronti dei più deboli, e la mancanza di rispetto per la privacy. Lui stesso è stato vittima di lunghi momenti di invadenza da parte di paparazzi e media a seguito della sua separazione con l’ex moglie Paola Barale. “Nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare… Lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina”. Sfogata la rabbia, è il momento della fragilità. Sperti ha deciso infatti di aprirsi completamente, parlando del forte disturbo d’ansia con cui convive e che sta cercando a poco a poco di superare: “A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici”.