“Ringrazio dal profondo del mio cuore Rtl 102.5 per questo viaggio insieme”: inizia così il messaggio di addio che la speaker radiofonica Paola Di Benedetto ha deciso di condividere sui social per annunciare la sua volontà di mettere da parte la radio, per guardare al futuro. “Sono stati anni intensi e la radio è la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti“.

Di Benedetto ha poi voluto ringraziare profondamente i suoi fan e chi l’ha supportata nel corso di questi anni:” Il grazie più grande va a tutti gli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me“. Quale futuro attenda la conduttrice, non è ancora stato rivelato, cosicché allo stupore dei fan si è aggiunta anche una punta di curiosità sui futuri progetti di Paola.