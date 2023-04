Lukas Gage, star delle serie tv The White Lotus e You, si è sposato a Las Vegas con l’hair-stylist delle celebrità di Hollywood Chris Appleton. L’indiscrezione arriva dal tabloid americano Page Six: i due erano finiti da poco al centro dei gossip quando, ad aprile, una fonte aveva rivelato a People.com che, nonostante stessero insieme da poco, la coppia aveva già deciso di sposarsi. La cerimonia si sarebbe tenuta alla Little White Chapel di Las Vegas lo scorso fine settimana, con un numero di invitati decisamente esiguo: appena 6 persone. Fra questi era presente anche Kim Kardashian, cara amica dell’hair-stylist. I tre si sono fatti fotografare insieme mentre scendevano dal loro jet privato, pubblicando poi delle storie su Instagram.

Sempre Page Six riferisce che i novelli sposi abbiano richiesto la licenza matrimoniale nella contea di Clark, in Nevada. Finora, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci sull’accaduto. I due avevano confermato le voci su una loro possibile relazione lo scorso 20 febbraio, pubblicando una foto di coppia durante un viaggio in Messico, per poi ufficializzare la frequentazione sul red carpet di un evento ad Hollywood, presentandosi insieme come coppia. Durante uno show, Chris Appleton aveva parlato apertamente della loro relazione: “Sono felice, sono innamorato e molto grato di poter condividere il mio tempo con qualcuno di tanto speciale. Incontrare qualcuno con cui connettersi è così bello. Io ho 39 anni, lui 27, ma non sentiamo assolutamente la differenza, lui è così bello, dentro e fuori”.