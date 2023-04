Il principe William è sempre stato visto come la “pecora bianca” della famiglia reale britannica. A differenza del fratello Harry che, specialmente negli ultimi tempi, è stato spesso additato come insofferente alle regole, ribelle e irresponsabile; William è da sempre considerato quello con la testa sulle spalle, l’erede al trono ideale.

Secondo una persona vicina ai reali, invece, le cose non starebbero affatto così: il Principe William sarebbe una persona piuttosto “irascibile”, con cui è difficile avere a che fare. La fonte avrebbe parlato della poca pazienza del primogenito di re Carlo con Robert Jobson, autore del volume Our King: Charles III, The Man and The Monarch Revealed, dicendo così di lui: “È una persona molto motivata e questo può renderlo impaziente”, racconta l’insider, paragonandolo al padre Carlo III, che invece godrebbe di maggiore pazienza.

“Il carattere di William può renderlo irascibile quando ha a che fare con Carlo. Anche il Re ha un caratteraccio, ma non va avanti all’infinito. Può sentirsi frustrato e impazzire e poi, in un istante, se ne dimentica -racconta – Con William è diverso, lui raramente dimentica“.