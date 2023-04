Dimenticate le voci di crisi circolate negli ultimi mesi: Harry e Meghan sono più innamorati che mai. Lo dimostra questo video che ha paparazzato la coppia “ribelle” tra il pubblico della partita dei playoff di basket tra Lakers e Grizzlies. I duchi del Sussex sono stati infatti immortalati lunedì sera sugli spalti della Crypto.com arena di Los Angeles, felici e sorridenti come non si vedevano da tempo. Di più: tra sguardi e gesti di complicità, il loro matrimonio sembra andare a gonfie vele. E Harry non si smentisce mai: ad un certo punto, infatti, accortosi di essere ripreso, si gira con fare scherzoso e fa una smorfia alla telecamera. Neanche a dirlo, le immagini, rilanciate su Twitter dal profilo ufficiale dell’Nba, sono diventate subito virali.