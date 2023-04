Il suo ultimo post su Instagram risale al 25 gennaio. Poi più niente, fino a qualche ora fa, quando nelle Storie ha pubblicato alcune immagini dall’ospedale Sant’Andrea di Roma: c’è grande apprensione tra i fan di Ginevra Pisani, l’ex professoressa del quiz di Rai 1 L’Eredità divenuta poi conduttrice e attrice. Non Sa infatti il motivo del ricovero della donna né le sue condizioni di salute: “Cambio ospedale, ma i lettini sono sempre troppo piccoli per me”, si è limitata a scrivere. Al che, subito si sono scatenati i commenti, quindi è tornata a spiegare: “Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti ma devo essere lucida quando mi confronto con i medici“. Parole ermetiche le sue, che non hanno fatto altro che accrescere le preoccupazioni: in primis per il fatto del trasferimento in un altro ospedale e poi per il riferimento alla sua “lucidità”. Non resta che attendere notizie dalla diretta interessata.